Pronostic SPAL Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Udinese neutralise la SPAL

La SPAL, lanterne rouge, accueille l'Udinese dans le cadre de la 31e journée de la Serie A. Le club dirigé par Luigi di Biagio s'est incliné lors de la journée précédente face à la Sampdoria (3-0) en encaissant tous les buts en première mi-temps. La SPAL possède désormais 8 points de retard sur le Genoa, premier non relégable. Le club de l'ancien Stéphanois Dabo présente le pire bilan de la Ligue à domicile, mais a réussi une performance intéressante lors du dernier match dans son stade en tenant tête au Milan AC (2-2). Avec une seule victoire lors des 10 dernières journées, il est difficilement concevable de voir la SPAL se maintenir. L'Udinese est quant à elle toujours concernée par la lutte pour le maintien. Le club frioulan occupe la 15e place du classement avec 32 points, soit 5 de plus que le Genoa. Les partenaires de De Paul ont raté une belle opportunité le week-end dernier. Menant de 2 buts, l'Udinese s'est fait rattraper par le Genoa et a perdu 2 précieux points pour sa survie dans l'élite (score final 2-2). Victorieuse de la Roma lors du dernier match en déplacement, les protégés de Gotti vont tenter de rééditer cette performance face à la lanterne rouge. En regain de forme, l'Udinese semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à la SPAL dans un match avec moins de 4 buts.