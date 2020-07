Pronostic Spal Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Roma condamne officiellement la Spal

Lanterne rouge de Serie A, la Spal se dirige tout droit en Serie B. Les hommes de Luigi Di Biagio comptent 14 points de retard sur le Genoa à 4 journées de la fin. Le bilan de la Spal lors de cette dernière ligne droite est catastrophique avec 1 victoire, 1 nul pour 12 défaites. Le week-end passé, les partenaires de Bryan Dabo (buteur) se sont inclinés sur le terrain de Brescia, 19e. Le but inscrit par Dabo a cependant mis fin à 4 matchs sans la moindre réalisation de la part de la Spal.

De son côté, la Roma tente de sauver sa place en Europa League mais doit composer avec le retour en forme du Napoli et du Milan AC. Les hommes de Fonseca possèdent actuellement 2 points de plus que la bande à Gattuso. En difficulté lors de la reprise, la Louve a réagi et reste sur 4 matchs sans défaite. Les Romains ont remporté trois victoires face à Parme, Brescia et l'Hellas Vérone. Le week-end dernier, les partenaires de Dzeko ont été tout proches de signer une belle victoire face à l'Inter mais ont concédé le nul dans les dernières minutes (2-2). En forme lors de cette dernière ligne droite, la Roma ne devrait pas connaître de problème face à une formation de la Spal condamnée.