Pronostic SPAL Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Milan AC enchaîne sur la pelouse de la SPAL

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce SPAL Milan AC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En pleine bourre depuis cette reprise, le Milan AC est redevenu un prétendant crédible pour les places Européennes. Lesreviennent fort, on sent que les coéquipiers de Rebic sont inspirés. A l’image de cette prestation majuscule sur le terrain de la Juve en demi-finale de la coupe d’Italie, durant laquelle les Milanais ont tenu près de 80 minutes à 10 contre 11 sans prendre de but. Boostés par cette performance malgré l'élimination, les coéquipiers de Théo Hernandez ont ensuite écrasé Lecce (4-1) et battu Rome (2-0) en championnat.chezjusqu’au 8 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la SPAL est bonne dernière de ce championnat italien avec 8 points de retard sur le premier non relégable (Sampdoria). Une situation difficile pour le club italien refondé en 2013, qui s’apprête fort probablement à repartir une nouvelle saison vers l’échelon inférieur. Depuis la reprise, le club basé à Ferrera s’est incliné à la maison contre Cagliari (1-0) et au pied du Vésuve contre Naples (3-1). A la rue cette saison, la SPAL devrait perdre ce match.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic SPAL Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !