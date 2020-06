Pronostic SPAL Cagliari : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Fin de la malédiction pour Cagliari sur la pelouse de la SPAL

Dix-neuvième du championnat italien avec seulement 18 points au compteur, la SPAL est dans une situation pour le moins critique. En effet, les partenaires de l'ancien bergamasque Petania accusent 7 points de retard sur le premier non relégable (Genoa). Pour se donner de la confiance, la SPAL ne pourra absolument pas compter sur un calendrier puisque après la réception du Cagliari du jeune fils Simeone, le club basé dans la province de Ferrare se déplacera à Naples au San Paolo avant de recevoir le Milan AC de Zlatan et compagnie. Avant la coupure de la saison, la SPAL avait enfin stoppé une vilaine série de 6 défaites consécutives en s'imposant à Parme (0-1).

Cagliari, après un début de saison en fanfare, était en train de couler avant l'interruption de la saison. A la lutte pour disputer la Ligue des Champions avec la Lazio, l'Inter et consorts, les coéquipiers de Radja Nainggolann, à l'instar de Schalke 04 en Allemagne, n'ont plus remporté un match. Plus précisément, depuis le 2 décembre et cette victoire contre la Sampdoria de Gènes à la maison (4-3). Une disette longue de 7 mois (comprenant l'interruption du championnat) matérialisée par une série de 13 rencontres sans la moindre victoire. Pour la reprise, c'est l'Hellas Vérone qui a logiquement dominé les insulaires de Sardaigne. Mais toute mauvaise série à une fin, Cagliari a l'effectif pour dominer cette équipe de la SPAL faiblarde et qui reste sur 5 victoires consécutives dans son stade.