Pronostic Southampton West Ham : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de FA Cup

Southampton prend son quart face aux Hammers

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Southampton West Ham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche des 8de finale de la FA Cup met aux prises mercredi Southampton à West Ham. Ces deux formations de Premier League sont dans une excellente forme et vont vouloir décrocher leur place en quart. Lessont impressionnants depuis quelques semaines puisqu’ils n’ont connu la défaite qu’une seule fois lors des 13 dernières rencontres disputées. En Premier League, les hommes de Ralph Hasenhuttl ont réalisé d’excellentes performances en tenant tête aux deux Manchester, ou en s’imposant à Tottenham. Le week-end dernier, Southampton a logiquement pris le dessus sur Norwich (2-0) lanterne rouge de Premier League. 9du championnat anglais, les Saints pratiquent un jeu très plaisant articulé autour de leur maître à jouer, le capitaine Ward-Prowse. Le club anglais dispose de quelques éléments prometteurs comme les jeunes Livramento ou Broja, arrivés de Chelsea à l’intersaison. Pour atteindre ce cap des 8de finale, Southampton s’est défait de Swansea (2-3) et de Coventry (2-1), deux équipes évoluant dans les échelons inférieurs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham s’est installé parmi les équipes luttant pour les places européennes en Premier League. Lesvont vivre quelques semaines bien remplies entre la course au Top 4, ce 8de finale de FA Cup mais aussi les 8de finale d’Europa League face au FC Séville. A l’instar de Southampton, lessont en forme avec 5 rencontres sans la moindre défaite. En s’imposant face aux(1-0) le week-end dernier, la bande à David Moyes s’est rapproché à deux points des, 4. La lutte pour le Top 4 bat son plein puisqu’Arsenal et Tottenham sont aussi dans le coup. La semaine à venir s’annonce très chargée pour lespuisqu’après ce 8e de finale de FA Cup, ils se déplaceront à Anfield pour affronter Liverpool. Pour atteindre ce 8de FA Cup, les Londoniens ont dominé Leeds (2-0) avant de souffrir face au modeste club de Kidderminster (1-2) avec un but à la dernière seconde des prolongations de l’excellent Bowen. En grande forme ces dernières semaines, Southampton qui a sans doute fait de cette FA Cup son objectif principal a les armes pour passer ce tour face à West Ham engagé encore sur plusieurs autres tableaux.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !