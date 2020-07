Pronostic Southampton Sheffield United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Southampton finit bien face à Sheffield

La saison de Southampton a connu des hauts et des bas. Au milieu de l'automne, les Saints ont été corrigés dans leur St Mary's Stadium par Leicester (9-0). Cette lourde défaite a été un déclic dans la saison des partenaires de Danny Ings. Ce revers a également confirmé l'adage qu'il faut mieux perdre une fois 9-0 que 9 fois 1-0. Les hommes d'Hasenhuttl ont également pleinement profité de l'arrêt des compétitions pour se remobiliser dans la dernière ligne droite. Leur bilan est excellent depuis la reprise puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois face à Arsenal, alors qu'ils ont battu City ou accroché United. 12e avec 49 points, les Saints sont sur une série de 6 matchs sans défaite (3 victoires, 3 nuls) et veulent finir sur une note positive.

De son côté, Sheffield a été la surprise de la première partie de saison. Avant l'arrêt des compétitions, les Blades luttaient pour les places européennes. Le promu a ensuite connu plus de difficultés depuis la reprise. Cette baisse de régime est logique pour une formation venant de Championship. Les hommes de Chris Wilder restent sur deux défaites face à Leicester et Everton. Pour cette affiche, Southampton peut surfer sur sa bonne dynamique pour accrocher au moins un nul dans une rencontre avec moins de 4 buts.