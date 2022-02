Pronostic Southampton Norwich : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Southampton assure face à Norwich

Dixième de Premier League, Southampton est l'un des clubs en forme du moment. En effet, les Saints ont perdu une seule de leurs 11 dernières rencontres disputées, face à une belle équipe de Wolverhampton en Premier League. Après avoir décroché un succès mérité sur la pelouse de Tottenham (2-3) au terme d'une rencontre très agréable à suivre, les hommes de Ralph Hasenhuttl sont allés prendre un très bon point à Old Trafford face à Manchester United mi-janvier. A la hauteur face aux 2 formations qui jouent le Top 4, Southampton s'est imposé face à Everton (2-0) le week-end dernier sur des réalisations d'Armstrong et de Long. Depuis le début de saison, le jeune Armando Broja est l'une des belles satisfactions du championnat avec 6 réalisations. Le joueur prêté par Chelsea attise les convoitises et devrait finir dans une grosse écurie anglaise la saison prochaine. La réussite de Southampton repose sur la combinaison entre le dynamisme des jeunes Livramento, Broja ou Walkers-Peters et l'expérience des Forster, Romeu, Ward-Prowse ou Bednarek.

En face, les saisons de Norwich se suivent et se ressemblent. Habitués à faire l'ascenseur entre la Championship et la premier League, les Canaris promus se trouvent actuellement dans la zone de relégation avec 5 points de retard sur Newcastle, première formation relégable. Victorieux de 2 matchs consécutifs face à Everton (2-1) et Watford (0-3) mi-janvier, les hommes de Dean Smith ont ensuite accroché Crystal Palace (1-1). Malheureusement pour Norwich, le club du Norfolk a ensuite dû faire face à un calendrier démentiel et affronter successivement les 2 premiers de Premier League, Manchester City (0-4) et Liverpool (3-1). Ces 2 revers ont stoppé la bonne série des Canaris. Pour cette opposition qui ouvre la 27journée de Premier League, Southampton devrait confirmer sa belle dynamique et prendre le dessus sur Norwich.