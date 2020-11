Pronostic Southampton Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Southampton - Newcastle : Des Saints séduisants face aux Magpies !

Southampton fait partie des formations traditionnellement plaisantes à suivre Outre-Manche. Entraînés par Ralph Hasenhuttl, vice-champion d’Allemagne avec Leipzig (2016-2017), lesoccupant la 5place de Premier League. Southampton avait pourtant mal lancé sa saison avec des revers d’entrée face à Crystal Palace (1-0) et au St Mary Stadium face à Tottenham (2-5). Lourdement battus par les, lesavaient pourtant réalisé une très bonne prestation et avaient été punis par l’incroyable efficacité des attaquants londoniens. Les partenaires de l’excellent Ward-Prowse ont depuis bien réagi. En effet, Southampton reste sur 4 victoires face à Burnley, West Bromwich, Everton et Aston Villa, pour un bon nul à Chelsea. Equipe très joueuse, Southampton possède l’une des meilleures attaques de la Ligue avec un Danny Ings encore inspiré en ce début de saison (5 réalisations).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Newcastle est calé en milieu de tableau, à 2 points d'un Southampton classé 5. Lesont réalisé un recrutement intéressant en attirant notamment deux excellents joueurs de Bournemouth, relégué en Championship, Callum Wilson et Ryan Fraser. Le premier vient d’inscrire un doublé lors de la victoire face à Everton (2-1) et a ainsi porté son total à 6 réalisations, tandis que le second apporte une nouvelle possibilité offensive à Steve Bruce. Ce succès face à des Toffees décimés faisait suite à une grosse défaite face à Manchester United (1-4) et un bon nul chez les. En pleine confiance, Southampton semble en mesure de dominer à domicile Newcastle.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Newcastle détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !