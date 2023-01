Pronostic Southampton Newcastle : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Carabao Cup

Newcastle tient bon à Southampton

Ce mardi, Southampton reçoit Newcastle en demi-finale aller de la Carabao Cup. Lesse sont hissés dans le dernier carré en réalisant un exploit au tour précédent en sortant le grand favori, Manchester City (2-0) au St Mary’s stadium. Avant cela, Southampton avait dominé Cambridge, Sheffield Wednesday et Lincoln. Ce bon parcours contraste avec les difficultés rencontrées en Premier League. En effet, les partenaires de Romain Perraud souffrent en championnat et se trouvent à la dernière place du classement, avec 2 points de retard sur Wolverhampton, première formation non relégable. Le week-end dernier, Southampton a connu une nouvelle désillusion en s’inclinant à domicile face à Aston Villa (0-1). Lespensaient avoir ouvert le score par leur capitaine James Ward-Prowse. Finalement, ce but a été annulé par la VAR suite à une faute du norvégien Elyounoussi. JWP est l’homme à tout faire de cette équipe. Le milieu de terrain est au four et à moulin et est également le meilleur buteur de son équipe. Spécialiste des coups de pied arrêtés, le capitaine est à surveiller.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Newcastle a débuté un nouveau cycle depuis l’arrivée de ses nouveaux propriétaires saoudiens. Au plus mal avant l’arrivée d’Eddie Howe, les Magpies sont impressionnants depuis plus d’un an. Lors de ce nouvel exercice, Newcastle se trouve même dans le Top 4 de Premier League. En championnat, lesn’ont perdu qu’une seule fois sur la pelouse de Liverpool en concédant un but en toute fin de rencontre. Solide, l’équipe de Newcastle possède la meilleure défense de Premier League avec 11 buts encaissés. Après avoir arraché la victoire le week-end dernier dans les dernières secondes face à Fulham (1-0), lesont souffert mais ont tenu à Selhurst Park le week-end dernier (0-0). Eliminé de la FA Cup par Sheffield Wednesday (2-1), Newcastle est en grande forme en Carabao Cup en se hissant en demi-finale en dominant Leicester au tour précédent (2-0). Grâce à sa solidité défensive, Newcastle devrait ramener un résultat de Southampton mais va devoir gérer le problème Ward-Prowse.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Newcastle détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !