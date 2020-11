Pronostic Southampton Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaîne à Southampton

Dans le cadre de la 10journée de Premier League, Southampton reçoit Manchester United au St Mary Stadium. Lessont la surprise de ce début de saison et occupent la 5place du classement avec 3 points de retard sur les leaders et 4 unités d'avance sur les Red Devils. Southampton se signale également par la qualité du jeu offert. Entrainés par l'autrichien Hasenhuttl, qui s'était fait remarquer à Leipzig, lessont sur une série de 7 matchs sans la moindre défaite. Lors de cette série, Southampton s'est signalé avec un nul à Chelsea (3-3), à Wolverhampton (1-1) ou en s'imposant à Villa Park (3-4). Less'appuient sur un effectif similaire à celui de la saison passée, avec le revenant Theo Walcott, buteur la semaine passée au Molineux stadium de Wolverhampton. Danny Ings confirme son excellente saison dernière et compte déjà 5 réalisations depuis le départ de ce nouvel exercice, mais il vient d'être opéré du genou et sera absent. De son côté, Manchester United a connu un départ poussif comme beaucoup d'équipes engagées dans les Final 8 de Ligue des champions et d'Europa League la saison passée. Lesont notamment connu des difficultés à domicile où ils ont seulement décroché leur première victoire le week-end dernier lors de la venue d'une formation de West Bromwich luttant pour le maintien (1-0), sur un penalty de Bruno Fernandes. Le Portugais, sur la lancée de ses 6 premiers mois, est exceptionnel et a une nouvelle fois régalé en Ligue des Champions face à Istanbul Basaksehir en signant un doublé, dont une exceptionnelle demi-volée. En déplacement en Premer League, United a remporté ses 3 matchs dont le dernier à Goodison Park face à une solide formation d'Everton. Pour ce match, Manchester United pourrait encore s'imposer à Southampton.