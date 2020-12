Pronostic Southampton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Southampton résiste face à Manchester City

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Southampton – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 14journée de Premier League met aux prises Southampton à Manchester City samedi. On ne s'y attendait pas avant le début de saison, mais ce sont lesqui sont les mieux classés avec la 3place du classement général, derrière Liverpool et Tottenham. Southampton réalise en effet un excellent départ et est la grande surprise de cette première partie de saison en Premier League. Après 13 journées, lesn’ont perdu qu’à trois reprises face à Crystal Palace, Tottenham et Manchester United. Les hommes d’Hasenhuttl sont sur une excellente dynamique avec une seule défaite lors des 11 dernières rencontres. Lors de ce passage, les partenaires de l’excellent Danny Ings ont remporté 7 matchs. Le week-end dernier, les Saints se sont tranquillement imposés face à Sheffield (3-0) avant d’aller chercher un nul sur la pelouse de l’Emirates face à Arsenal mercredi (1-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City ne réalise pas le début espéré. Détrônés la saison passée par Liverpool en Premier League, less’étaient ensuite inclinés face à Lyon en Ligue des Champions. Pep Guardiola a prolongé son contrat avec le club mancunien et s'est qualifié facilement pour les 1/8de C1, mais il se doit de ramener des titres. Actuellement, City occupe la 7place du championnat avec 4 points de retard sur le podium. Le week-end passé, les partenaires de Kevin de Bruyne ont pris un point dans un triste derby face à United (0-0). La bande à Guardiola avait l’opportunité de se racheter en milieu de semaine lors de la venue de West Bromwich Albion à l’Etihad mais lesont livré une prestation décevante qui s’est conclue sur un partage des points (1-1). City aimerait se reprendre lors de ce périlleux déplacement à Southampton mais les, en pleine confiance, semblent en mesure de tenir tête aux hommes de Guardiola. S'ils perdent, ils pourraient ne perdre que d'1 but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !