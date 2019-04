Pronostic Southampton Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool passe l’obstacle Southampton

Southampton compte 5 points d’avance sur Cardiff, première équipe relégable. Avec les relégations certaines de Fulham et Huddersfield, quatre équipes sont encore à la lutte pour éviter de descendre en Championship. Si lesvont mieux depuis le début d’année civile, ils se sont tout de même inclinés à 3 reprises : face à Arsenal, Manchester United et plus surprenant Cardiff. Pour ce match, le coach autrichien Hasenhüttl sera privé de son meilleur buteur Danny Ings, prêté par Liverpool, dont les clauses du contrat lui interdisent de jouer face à son ancienne formation.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool a réussi une belle opération le week-end dernier en s’imposant à Anfield face à Tottenham (2-1). Dans cette lutte pour le titre en Premier League, Manchester City enchaîne les performances de haute volée mais Liverpool ne rompt pas. Ce vendredi, Liverpool aura de nouveau la possibilité de mettre la pression sur City en s’imposant au St Mary’s Stadium. En déplacement, la bande à Klopp possède le meilleur bilan de Premier League avec 1 seule défaite en 16 matchs, concédée sur la pelouse de l’Etihad. Très solide, Liverpool s’impose souvent sur des petits scores. Less’attendent à un match compliqué mais ont les armes pour s’imposer. Sur une série de 4 victoires consécutives, Liverpool peut s’imposer à Southampton et préparer idéalement son quart de finale de Ligue des Champions.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !