Pronostic Southampton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le taf à Southampton

Dans le cadre de la 37journée de Premier League, Southampton reçoit Liverpool au St Mary's Stadium en match en retard. Les Saints ont assuré leur maintien puisqu'ils possèdent 5 points de plus que Leeds. Southampton connait une fin de saison délicate avec un seul succès obtenu lors des 10 dernières journées, face à Arsenal. Les partenaires de James Ward-Prowse accumulent les défaites sur cette période. En effet, lesrestent sur deux revers face à deux équipes de milieu de tableau, Crystal Palace (1-2) et sur la pelouse de Brentford (3-0). Récemment, less'étaient aussi inclinés face à une formation de Burnley (2-0) qui lutte pour rester en Premier League. Le capitaine James Ward-Prowse est l'homme fort du club et fait partie des candidats au titre de meilleur joueur de l'année en Premier League.

En face, Liverpool vient de remporter son deuxième trophée de la saison en s'imposant une nouvelle fois face à Chelsea lors de la séance des tirs aux buts. Après avoir décroché la Carabao Cup, les Reds rajoutent une FA Cup à leur palmarès. Face aux Blues, lesont souffert en début de seconde période mais ont également raté plusieurs opportunités en fin de rencontre avec des poteaux pour Diaz et Robertson. Le Colombien a une nouvelle fois été le meilleur joueur de Liverpool. Liverpool est donc toujours en course pour le quadruplé puisque s'il s'impose ce mardi il reviendrait à un point de City, et dans 2 semaines, lesdisputeront la finale de la ligue des Champions face au Real Madrid. Cette fin de saison chargée se fait ressentir car après avoir vu Fabinho sortir blessé face à Tottenham, Salah et Van Dijk ont été victimes de problèmes en finale de FA Cup. Ces 3 éléments ne devraient donc pas être du voyage à Southampton. De plus, Klopp pourrait faire tourner pour éviter de connaître un nouveau coup dur. Les Mané, Diaz, ou Thiago pourraient débuter sur le banc et laisser les Firmino, Jota, ou Milner prendre leur place. Relancé par le match nul de Man City ce week-end, Liverpool doit s'imposer pour conserver ses chances jusqu'au bout. Les Reds devraient faire le taf face à une équipe de Southampton assurée de son maintien et qui finit plutôt difficilement.