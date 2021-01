Pronostic Southampton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool cadenasse Southampton

Grosse surprise de la 1partie de saison, Southampton a un peu baissé de pied sur la fin de l'année civile. Lesne sont plus que 9du classement à l'orée de cette journée et ils n'ont plus gagné depuis 4 journées. Après un nul sur la pelouse d'Arsenal (1-1), Southampton n'a même plus marqué sur ses 3 derniers matchs, perdant à domicile contre Manchester City (0-1) et faisant deux nuls 0-0 contre Fulham et West Ham.

Champion d'Europe 2019 et d'Angleterre 2020, Liverpool peut encore espérer faire le doublé cette saison. Leaders de Premier League, lesrestent sur deux victoires face à Tottenham (2-1) et Crystal Palace (7-0) pour 2 matchs nuls contre WBA (1-1) et Fulham (0-0). Liverpool n'a donc encaissé que 2 buts sur les 4 dernières journées et pourrait parvenir à museler une attaque de Southampton qui a eu des problèmes sur ses derniers matchs.