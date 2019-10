Pronostic Southampton Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Leicester confirme à Southampton

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Southampton - Leicester :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la désormais traditionnelle affiche du vendredi soir en Premier League, Southampton reçoit Leicester au Saint Mary’s Stadium. Les joueurs de Ralph Hasenhüttl vivent une saison compliquée. L’an passé, l’arrivée du coach autrichien avait permis aux Saints de se sauver. Mais depuis le début de saison, Southampton a remporté seulement deux rencontres, face à Sheffield et Brighton. De manière surprenante, ces succès sont intervenus en déplacement. A domicile, les Saints possèdent le pire bilan de Premier League avec un seul point de pris. Offensivement, le club est dépendant des prestations de l’ancien Red, Danny Ings, auteur de 4 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leicester réalise un excellent début de saison et contrecarre les plans des équipes du Big 6. Lessont actuellement troisièmes derrière les intouchables Liverpool et Man City. Les hommes de Brendan Rodgers affichent pour l'instant un bilan en déplacement peu glorieux, mais quand on y regarde de plus près, Leicester s’est imposé à Sheffield, a fait un nul à Chelsea, pour deux petites (voire imméritées) défaites à Liverpool et Man U. Jamy Vardy a retrouvé ses jambes de l’année du titre et compte déjà 6 réalisations. Ses compères Maddison, Barnes, Tielemans et Ricardo jouent parfaitement leur rôle de lieutenant tandis que Kasper Schmeichel garde toujours les buts. Face à une équipe de Southampton dans le dur, Leicester devrait être en mesure de s’imposer et confirmer ses bonnes dispositions actuelles.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !- Ces 100€ sont à utiliser pour parier sur le site PMUavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Leicester encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !