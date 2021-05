Pronostic Southampton Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Southampton – Leeds avec des buts de chaque côté

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition de la 37journée entre Southampton et Leeds ne revêt aucun enjeu. En effet, les deux formations ont assuré leur maintien et sont distancés pour les places européennes. Lesont réalisé une première partie de saison intéressante au point d’être dans le Top 5 pendant plusieurs semaines. La suite fut moins glorieuse avec une longue série sans victoire. Lors de ce passage, les hommes de Ralph Hasenhuttl étaient surtout impliqués dans leur parcours en FA Cup qui s’est stoppé en demi-finale face au futur vainqueur, Leicester. Southampton s’est bien repris lors des deux dernières journées en disposant de Crystal Palace (3-1) et Fulham (3-1). Lespeuvent s’appuyer sur un Danny Ings très inspiré cette saison, puisque l’attaquant international anglais a inscrit 12 buts dont un doublé face à Palace.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leeds a été l’une des équipes les plus plaisantes à suivre en termes de jeu lors de cette saison. Promus, lesoccupent la 10place du classement avec 26 points d’avance sur le premier relégable, Fulham. Les hommes de Bielsa ont surfé sur l’euphorie de la montée mais aussi sur le schéma de jeu du technicien argentin. Comme souvent avec la tactique exigeante mise en place par Bielsa, Leeds a connu un passage au vide au cœur de l’hiver lorsque les terrains étaient lourds. Lesont réagi et finissent bien avec deux victoires obtenues face à Tottenham (3-1) et Burnley (4-0). Avec Bamford, Rodrigo, ou Harrison, Leeds possède un potentiel offensif capable de faire mal à toutes les défenses de Premier League. Pour cette affiche et le retour du public, on devrait voir un match ouvert entre deux formations qui ne jouent plus rien. Comme lors des 2 derniers matchs de ces deux équipes, on pourrait voir plus de 2,5 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Southampton Leeds détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !