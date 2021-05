Pronostic Southampton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Southampton et Crystal Palace

En match en retard de la 32journée de Premier League, Southampton reçoit Crystal Palace. Lesoccupent actuellement la 16place du classement avec 10 points d'avance sur le premier relégable, Fulham. Southampton devrait logiquement se maintenir mais finit difficilement la saison. En effet, lors des 17 dernières journées disputées, la formation de Ralp Hasenhuttl n'a remporté que deux matchs face à la lanterne rouge, Sheffield United et contre une formation de Burnley qui lutte pour ne pas descendre. Le week-end dernier, lesont livré une prestation intéressante à Anfield malgré leur défaite. Tombé sur un excellent Alisson, Southampton s'est incliné face à Liverpool (2-0) mais a confirmé les progrès entrevus face à Leicester (1-1). De son côté, Crystal Palace ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite. Lessont calés dans le ventre mou du championnat avec 14 points d'avance sur la relégation. Le club londonien s'apprête à vivre une intersaison agitée puisque Roy Hogdson semble proche de la sortie. Le propriétaire de Palace, Steve Parish souhaite s'attacher les services d'un technicien plus jeune pour relancer son équipe. Dans l'attente de ces changements, Palace a fait le taf, le week-end dernier, face à la lanterne rouge en s'imposant sur la pelouse de Sheffield United (0-2), grâce à des réalisations de Benteke et Eze. Cette opposition entre Southampton et Crystal Palace s'annonce ouverte entre deux équipes qui ne jouent plus grand-chose. Comme lors des 4 dernières confrontations au St Mary's Stadium entre ces 2 formations, on devrait voir des buts de chaque côté.