Pronostic Southampton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Southampton se heurte à un solide Chelsea

Auteur d’une excellente première partie de saison, Southampton connaît un gros coup de moins bien depuis quelques semaines. Lesviennent en effet de s’incliner lors des 6 dernières journées de Premier League, face à Leicester, Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Newcastle et Wolverhampton. Southampton se retrouve désormais en 13position avec 11 points d’avance sur le premier relégable, Fulham. Logiquement, les hommes de Ralph Hasenhuttl ne devraient pas connaître de problèmes pour leur maintien et vont pouvoir se consacrer à la FA Cup. En effet, moins bien en Premier League, Southampton s’amuse en coupe d’Angleterre où il est qualifié pour les quarts de finales (les Saints retrouveront Bournemouth). Pour atteindre ce cap, les partenaires de Danny Ings se sont notamment imposés contre le champion en titre Arsenal et plus récemment sur le terrain de Wolverhampton. Pour la réception de Chelsea, Hasenhuttl déplore plusieurs absences importantes, comme celles de Theo Walcott, Ibrahima Diallo ou Kyle Walker-Peters.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Arrivé pour succéder à Franck Lampard, Thomas Thuchel connaît des débuts quasi parfaits à la tête des. En effet, depuis sa prise de fonction, Chelsea est invaincu avec 5 victoires et un nul. Cet excellent passage a permis au club londonien de revenir dans le Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions, mais aussi de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup, où Chelsea affrontera Sheffield. Tuchel a redonné une excellente assise défensive aux Blues, qui ont encaissé un seul but lors des 6 dernières rencontres. L’ancien coach du PSG s’appuie sur Thiago Silva, mais n’a pas hésité à relancer Rudiger, Christensen, ou Marcos Alonso, au détriment d’un Zouma désormais cantonné sur le banc de touche. De plus, Tuchel a détonné en relançant Kepa, le portier espagnol qui avait multiplié les erreurs lors de la période Lampard. Lundi, Chelsea s’est imposé tranquillement face à Newcastle (2-0) grâce à des réalisations de Giroud et Timo Werner. A quelques jours d’affronter l’Atlético Madrid en 8de finale de la Ligue des Champions, les Blues devraient prendre la mesure d’une formation de Southampton qui enchaine les défaites en Premier League.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(175€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !