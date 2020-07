Pronostic Southampton Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Southampton - Brighton : Les Saints prennent la mesure des Seagulls

Southampton s’est fait remarquer cette saison en s’inclinant très lourdement face à Leicester (9-0). Ce lourd revers a certainement été le déclic dans la saison des Saints. Les protégés d’Hasenhuttl ont parfaitement réagi après cette raclée, sortant de la zone dangereuse et se sauvant rapidement. Southampton a également très bien repris suite à l’arrêt des compétitions avec une seule défaite concédée face à Arsenal. Les Saints ont notamment réussi l’exploit de battre City à domicile ou de ramener un nul d’Old Trafford lundi dans le temps additionnel (2-2). Les partenaires de Danny Ings sont en forme et veulent sans doute poursuivre leur excellente série.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐15du classement, Brighton a décroché deux précieuses victoires face à Arsenal et Norwich en juin. Ces succès ont permis auxde quasiment se maintenir dans l’élite anglaise. Mais depuis, les partenaires de Neal Maupay se sont relâchés comme le montrent les dernières lourdes défaites face à United (0-3), Liverpool (1-3) et Man City (0-5), et ils sont de nouveau à portée de la zone rouge (5 points d'avance seulement sur Bournemouth). En grande forme, une formation de Southampton en grande forme devrait terminer sur une bonne note à la maison.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Brighton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !