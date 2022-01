Pronostic Southampton Brentford : Analyse cote et pronostic du match de Premier League

Southampton et Brentford dos à dos

Ce mardi, Southampton reçoit Brentford en match en retard de la 18journée de Premier League. Les deux formations sont actuellement calées dans la deuxième partie de tableau, mais possèdent quelques unités d’avance sur les premières formations relégables. Les Saints sont en 14position avec 10 points d’avance sur Burnley. Les hommes de Ralph Hasenhuttl se montrent solides puisque depuis le début de saison, ils ne se sont inclinés qu’à 6 reprises (moins qu’Arsenal qui est actuellement 4e). Southampton est sur une bonne passe puisqu’après avoir accroché un nul à Crystal Palace (2-2), les Saints sont allés s’imposer au Stade Olympique face à West Ham (2-3). Sur leur lancée, les partenaires de Shane Long ont tenu tête à Tottenham (1-1). Comme souvent, le capitaine James Ward-Prowse s’est montré essentiel lors de ces bonnes performances avec un but lors de chacun de ces 3 matchs. Spécialiste des coups de pied arrêtés, l’international anglais est le maître à jouer de son équipe. Le week-end dernier, lesse sont qualifiés difficilement en FA Cup en dominant Swansea (2-3) malgré l’expulsion du latéral français Yann Valery.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, Brentford réalise un exercice correct. En effet, lessont en douzième position avec 12 points d’avance sur le 1relégable. Les hommes de Thomas Frank alternent des bonnes prestations et des matchs moins aboutis. Battu par Brighton (2-0), Brentford a posé des soucis à Manchester City qui s’est seulement imposé sur le plus petit des scores (1-0). Ensuite, les Bees se sont repris en décrochant une victoire importante face à Aston Villa (2-1), grâce à des réalisations du Français Wissa et de Rasmussen. Absent face aux Villans, l’excellent Bryan Mbeumo a réintégré l’équipe pour le déplacement à Port-Vale en FA Cup. Sur le banc au coup d’envoi, l’ancien troyen a permis à son équipe de passer ce tour en inscrivant un triplé. En forme lors des derniers matchs, ces deux formations assez proches au classement pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul à grosse cote, à tenter avec le bonus sans risque de PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton - Brentford encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !