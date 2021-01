Pronostic Southampton Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Southampton et Aston Villa

Southampton et Aston Villa sont deux agréables surprises de cette saison Outre-Manche. Les deux équipes se distinguent aussi par la qualité du jeu proposé. Excellent lors de son passage à Leipzig, Ralph Hasenhuttl effectue également un très bon travail dans le sud de l’Angleterre. Sa formation est calée en milieu de tableau avec 29 points. Les Saints viennent cette semaine d’affronter Arsenal deux fois consécutivement. Lors de leur première confrontation, les partenaires de Danny Ings se sont imposés en FA Cup (1-0) et affronteront Wolverhampton pour une place en quart de finale. En revanche, dans une rencontre nettement plus ouverte en Premier League, les Gunners ont pris leur revanche en milieu de semaine au St Mary’s stadium (3-1). Southampton, avec 17 points de plus que le premier relégable, ne devrait pas être menacé par la relégation et devrait jouer libérer lors de cette dernière partie de saison.chezjusqu’au 24 février seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Aston Villa est dans la première partie de tableau de Premier League et compte plusieurs matchs de retard par rapport à ses concurrents. Le club de Birmingham s’est renforcé lors du mercato en attirant le Marseillais Morgan Sanson. L’ancien phocéen devrait venir épauler les excellents McGinn et Douglas Luiz au milieu de terrain. Dean Smith dispose d’une équipe compétitive et inspirée offensivement. Les Villans ont au moins inscrit un but lors de 11 des 13 dernières rencontres disputées. Après 3 défaites consécutives, Aston Villa s’est repris lors de la réception de Newcastle (2-0). En revanche, Dean Smith doit encore se demander comment son équipe a perdu à Burnley (3-2) tant ils ont dominé. Ces deux équipes joueuses devraient offrir du spectacle, et à l’image du match aller (victoire Southampton 3-4), on devrait voir des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !