Pronostic Southampton Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Arsenal doit réagir à Southampton

Southampton, 14de Premier League, détient 10 points d’avance sur la zone de relégation. Une avance confortable mais sur laquelle les Saints ne peuvent pas complètement s’appuyer à 8 journées de la fin du championnat. En déplacement chez la lanterne rouge de ce championnat, du côté du promu Norwich City, les partenaires du buteur irlandais Shane Long ont fait une très belle entrée en matière puisqu’ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 0 grâce à des réalisations d’Ings, de Redmond et d’Armstrong. Vant ce match, Southampton avait perdu 4 de ses 5 derniers matchs de championnat.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Arsenal a clairement perdu de sa superbe. Terminé l’époque des Henry, Vieira, Van Persie et consorts, désormais Arsenal rentre tout doucement dans le rang de cette Premier League et des équipes comme Wolverhampton ou encore Leicester deviennent plus consistantes que la formation londonienne. Seulement 10de Premier League et éliminé de l’Europa League par la modeste équipe de l’Olympiakos, Arsenal vit une reprise de saison compliqué. Après ce carton concédé face à Man City (3-0), les Gunners ont réussi à perdre le match contre Brighton (2-1) après avoir pourtant ouvert la marque. Vainqueur de West Ham, Everton et Newcastle avant la coupure, Arsenal devrait pouvoir battre une équipe de Southampton à sa portée.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !