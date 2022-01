Pronostic Soudan Guinée Bissau : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

La Guinée Bissau au-dessus du Soudan ?

Nation forte du foot africain dans les années 60 avec en point d'orgue un titre continental remporté en 1970, le Soudan retrouve la CAN pour la 1fois depuis 2012 et son quart de finale surprise. Les Faucons de Jediane ne participeront en revanche pas à la prochaine Coupe du Monde, puisqu'ils ont terminé dernier de leur poule éliminatoire du 2e tour, derrière le Maroc, la Guinée et... le Guinée-Bissau. Composé de joueurs inconnus du grand public, le Soudan a joué 2 matchs amicaux en préparation à cette CAN, ne rassurant pas face aux modestes Ethiopie (défaite 2-3) et Zimbabwe (0-0). Devancée par le Maroc dans sa poule de qualifications pour la Coupe du Monde 2022, la Guinée Bissau a en revanche devancé la Guinée de Naby Keïta et donc le Soudan au classement. Sur leurs deux matchs face aux Soudanais, les Djurtus s'étaient imposé au Soudan (2-4) avant de concéder le nul à domicile (0-0). Pour briller dans cette CAN, la Guinée Bissau compte sur plusieurs joueurs évoluant dans des grands clubs français ou européens : le défenseur Nanu (Porto), les milieux Pelé (Monaco) et Cassama (Reims), et les attaquants Mama Baldé (Troyes) et Alexandre Mendy (Caen). Avec un effectif au-dessus de celui du Soudan, la Guinée-Bissau semble avoir les moyens de s'imposer.