Pronostic Sochaux Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux refroidit par Valenciennes

Avec 14 journées à jouer, Sochaux et Valenciennes gardent espoir de pouvoir rattraper leur retard sur les équipes en course pour les play-offs. Actuellement, le club doubiste affiche 8 unités de retard sur l'AJ Auxerre. Les Sochaliens avaient connu un passage délicat de 5 journées sans la moindre victoire. Mais le week-end dernier, les hommes d'Omar Daf ont réagi face à une formation de Chambly, relégable (1-4). Sur leur lancée, les Sochaliens ont profité de Stéphanois fébriles pour s'imposer jeudi en Coupe de France (1-0). Ces succès ont redonné espoir au club du Montbélliard dans cette dernière ligne droite. En face, Valenciennes a raté une belle opportunité le week-end passé en s'inclinant à domicile face à Grenoble. En cas de succès, les Valenciennois seraient revenus à 2 points d'Auxerre et 3 de leur adversaire du jour. Les hommes d'Olivier Guéguan ont su réagir pour aller chercher une très belle victoire en Coupe de France, mardi, sur la pelouse d'une formation évoluant en Ligue 1, le Stade de Reims (3-4). Malgré une fin de match difficile, le VAFC a mérité sa qualification. Ce succès confirme également l'excellent comportement des Valenciennois loin de leurs bases. En effet, le club nordiste est invaincu lors des 10 derniers matchs joués à l'extérieur et possèdent l'un des meilleurs bilans de la Ligue 2 (3) en déplacement à l'orée de cette journée. Costaud loin du Hainaut et ayant profité de 2 jours de repos supplémentaire par rapport à Sochaux, Valenciennes devrait accrocher au moins un nul à Bonal.