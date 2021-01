Pronostic Sochaux Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse se sort des griffes des Lionceaux de Sochaux

Avec 7 points de retard sur le dernier barragiste à l'orée de cette 21journée de Ligue 2, Sochaux a toujours un mince espoir de pouvoir participer aux play-offs mais les équipes de tête tournent actuellement à plein régime. Le club doubiste enchaîne une troisième confrontation de rang face à l’un des candidats à la montée. En effet, les Lionceaux ont tenu tête à Clermont à Bonal (0-0), avant de s’incliner face au leader troyen (2-1) dans un match où Sochaux n’a pas démérité. Ce choc face à Toulouse s’annonce tout aussi compliqué, puisque le club haut-garonnais est sans doute ce qui se fait de mieux en Ligue 2 actuellement. Les Sochaliens se montrent solides et avaient aligné 8 journées sans la moindre défaite avant leur revers à Troyes. Sur leur lancée, les hommes d’Omar Daf sont allés se qualifier pour les 32de finale de la Coupe de France en dominant Nancy (1-0). Au prochain tour, Sochaux affrontera l’AS Saint-Etienne.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Toulouse paraît être, à l’heure actuelle, le candidat le plus sérieux à la montée directe en Ligue 1. Les hommes de Patrice Garande ont connu un départ poussif mais tournent depuis à plein régime. Cette excellente dynamique leur a permis de grimper à la 2place du général, avec seulement 2 points de moins que Troyes. Percutant offensivement avec des recrues parfaitement adaptées, le TFC vient de signer une très belle série de 8 victoires et 3 nuls lors des 11 dernières rencontres disputées. En milieu de semaine, avec une équipe remaniée, Toulouse s’est imposé face à Niort en Coupe de France et retrouvera Bordeaux. Ce déplacement à Sochaux n’a rien de simple, mais au regard de sa dynamique actuelle, la bande à Garande pourrait être en mesure de se sortir des griffes des Lionceaux.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !