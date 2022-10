Pronostic Sochaux Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Sochaux – Saint-Etienne avec des buts de chaque côté

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sochaux Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sochaux sort d’une très belle saison au cours de laquelle il a disputé les playoffs. Cet été, le départ d’Omar Daf, architecte de ces bonnes performances, semblait être un signe négatif envoyer aux joueurs sochaliens. Arrivé pour remplacer le nouvel entraîneur dijonnais, Olivier Gueguan a eu besoin de 3 journées, sans le moindre succès, pour imposer sa patte. Ensuite, Sochaux a connu un très bon passage de 6 victoires consécutives, qui lui avait permis de prendre la tête de la Ligue 2. Le week-end dernier, cette excellente série a pris fin lors du revers concédé à Valenciennes (2-1). Le club doubiste se retrouve désormais en 3position avec 1 seul point de retard sur les leaders bordelais et amiénois. Sochaux s’appuie sur sa force collective puisqu’il possède plusieurs éléments avec au moins 2 buts inscrits (Teixeira, Kalulu, Mauricio, Weissbeck, Doumbia et Sissoko).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Saint-Etienne cherche à l’instar de Sochaux à réaliser une série de victoires pour sortir de la zone rouge. Miné par 3 points de pénalité et plusieurs matchs à huis clos, le club stéphanois cherche à trouver le bon rythme. Paradoxalement, depuis plusieurs journées, les Verts produisent un jeu de qualité mais payent cash leurs erreurs défensives. Le match du week-end dernier face à Grenoble en est le parfait exemple puisque le club isérois a marqué sur ses 2 tirs cadrés à Geoffroy Guichard (2-2). Offensivement, les joueurs du Forez doivent également se montrer plus précis puisqu’ils se créent beaucoup d’occasions avec un pourcentage de réalisme trop peu important. Pour ce déplacement à Sochaux, Battles retrouve Giraudon qui a purgé sa suspension mais perd Pétrot blessé. Cette opposition entre les 2 meilleures attaques de Ligue 2 devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté. Entre une équipe de Sochaux qui a gagné ses 3 dernières réceptions et des Verts qui n'ont pas encore gagné à l'extérieur (2 défaites, 3 nuls), une victoire sochalienne à Bonal n'est pas impossible;- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !