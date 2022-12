Pronostic Sochaux Rodez : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se défait de Rodez

Malgré le départ d'Omar Daf lors du mercato estival, Sochaux reste dans le coup pour jouer la montée en Ligue 1. En effet, la formation doubiste se trouve actuellement en troisième position du classement avec un seul point de retard sur Bordeaux, second. Les Sochaliens sont évidemment conscients qu'ils ont une belle carte à jouer lors de cette journée puisque les Girondins affrontent le leader havrais. Après avoir connu un excellent passage avec 6 victoires consécutives, le FCSM a ensuite eu plus de mal lors de la dernière ligne droite avant la trêve. En effet, les protégés d'Olivier Guéguan ont perdu des points en route lors des défaites face à Valenciennes et Annecy et lors des nuls contre Metz et Quevilly Rouen. En revanche, Sochaux avait remporté son dernier match de championnat face à Bastia avec la 8e réalisation de Sissoko. En Coupe de France, la formation doubiste s'est faite surprendre par Thaon et est désormais seulement focalisée sur la Ligue 2. Dans le cadre de la préparation à cette rencontre face à Rodez, Sochaux a disputé 3 rencontres amicales, avec une défaite contre Reims, un nul contre Lyon et une victoire face à Clermont.

En face, Rodez a connu un départ difficile en Ligue 2 qui a poussé les dirigeants à se séparer de Laurent Peyrelade. Ce dernier a été remplacé par Didier Santini qui va officier pour la première fois à Bonal. Pour son dernier match de championnat avant la trêve, le club aveyronnais est allé s'imposer sur la pelouse de Geoffroy Guichard face à St Etienne (0-2) dans une rencontre importante pour le maintien. Ce succès n'a pas permis à Rodez de sortir de la zone rouge mais de se retrouver avec le même nombre de points que le 1er non relégable. L'embellie ruthénoise s'est confirmée en Coupe de France avec une victoire logique sur Roche Saint-Genest. Lors des matchs amicaux de reprise, Rodez s'est d'abord imposé contre Nîmes (0-2) avant de subir une déculottée contre Montpellier (5-0). Dans son stade Bonal et déterminé à retrouver l'une des 2 premières places, Sochaux devrait prendre le meilleur sur Rodez.