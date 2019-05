Pronostic Sochaux Red Star : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux veut se sauver et enterrer le Red Star !

17de Ligue 2, le FC Sochaux est toujours à la lutte pour son maintien après une saison très difficile. Les joueurs du Doubs ne lâcheront sans doute rien jusqu'à la fin de la saison après avoir passé de nombreuses semaines dans la zone de relégation. Malgré des récentes défaites contre le Havre (1-3) et Auxerre (1-0), les Lionceaux ont toujours leur destin entre leurs mains et comptent 1 point d'avance sur Ajaccio, le barragiste, suite à leur nul accroché contre Châteauroux (0-0) et la victoire arrachée sur le terrain du Gazélec la semaine dernière (0-2). Cette victoire fait preuve de la force de caractère des hommes d'Omar Daf, emmenés par leur recrue hivernale Momo Sissokho. L'ancien Parisien a apporté son expérience et son leadership à ses partenaires et son arrivée correspond au renouveau des Sochaliens qui affrontent la lanterne rouge de Ligue 2 ce vendredi soir. De son côté, le Red Star est plus que jamais dernier du championnat et semble cette-fois ci définitivement condamné pour le National 1. En effet, les partenaires de Clément Chantôme ont 9 points de retard sur le barragiste ajaccien à 3 journées et leurs 2 dernières défaites concédées contre Troyes (2-0), puis Metz (1-2) en toute fin de match la semaine dernière ont dû mettre un gros coup au moral des Franciliens. Désormais largués, les joueurs du Red Star pourraient lâcher et ne pas pouvoir résister à des Sochaliens qui vont devoir vendre chèrement leur peau en cette fin de championnat.