Pronostic Sochaux Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux refroidit Quevilly Rouen

Battu lors des playoffs l'an passé, Sochaux vise cette fois de terminer à l'une des deux premières places du classement pour intégrer la Ligue 1. Arrivé pour succéder à Omar Daf, Olivier Guéguan réalise un très bon travail depuis son arrivée dans le Doubs. En effet, la formation sochalienne joue les premiers rôles puisqu'elle se trouve en 3position avec un seul point de retard sur le leader bordelais. En délicatesse lors des 1ères journées, Sochaux a ensuite aligné d'excellents résultats pour revenir sur les équipes de tête. Battu à Valenciennes (2-1) il y a quelques semaines dans leur seul faux-pas depuis un moment, les Lionceaux ont ensuite pris le meilleur sur Saint-Etienne (2-1) avant de se contenter du match nul à Metz (0-0). Cette formation possède un potentiel offensif très intéressant avec les Sissoko, Weissbeck, Doumbia ou Kalulu.

La saison passée, Quevilly Rouen a été tout proche d'être rétrogradé en sauvant uniquement sa place lors des barrages face à Villefranche. Avec 4 relégations à l'issue de cette saison, le club normand est évidement en danger et fait partie des équipes qui luttent pour leur maintien. La coupure internationale semble avoir fait le plus grand bien aux hommes d'Olivier Echouafni qui s'étaient imposés successivement face à Caen (0-1) et contre Nîmes (3-1). En revanche, le week-end dernier, les Normands ont vu leur progression s'arrêter sur la pelouse de Dijon (0-0). Les récents résultats de QRM leur ont permis de remonter à la 12place avec 2 points d'avance sur la relégation. A domicile, Sochaux devrait reprendre sa marche en avant pour prendre le meilleur sur une équipe de Quevilly Rouen qui joue le maintien.