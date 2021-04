Pronostic Sochaux Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux – Paris FC : play-offs en jeu

L'affiche de cette 31journée de Ligue 2 oppose Sochaux et le Paris FC. Ces deux formations désirent se mêler à la course aux play-offs pour jouer la montée en Ligue 1. Actuellement, les Parisiens occupent le dernier strapontin avec 4 points d'avance sur Auxerre et 5 sur Sochaux. Ce duel est donc très important pour ces deux équipes, avec d'un côté une formation doubiste en mesure de se replacer dans la course à la montée, et de l'autre, une équipe francilienne qui pourrait se constituer un petit matelas d'avance pour lancer cette dernière ligne droite. Les Lionceaux sont en forme avec 7 journées consécutives sans la moindre défaite. Lors de bon passage, Sochaux a seulement rencontré des difficultés face aux équipes de bas de tableau en perdant des points face aux relégables, Guingamp (0-0) et Châteauroux (0-0). En revanche, les Sochaliens se sont repris lors de la dernière journée en dominant le Havre (0-2). En face, le Paris FC avait débuté la saison pied au plancher au point d'occuper la tête du classement lors du 1tiers du championnat. Par la suite, les Parisiens ont connu un trou d'air, qui a permis à Troyes, Clermont, Toulouse, Grenoble et Auxerre de les dépasser. Dans ce temps faible, les Parisiens n'ont pas lâché en restant à distance raisonnable des places de barragistes aux play-offs. De retour en forme, le PFC reste sur 4 victoires et un nul lors des 5 dernières journées. Cette dynamique lui a permis de retrouver le Top 5. Solide, le club parisien s'est imposé face à Grenoble (2-0) avant la trêve internationale pour ce qui était son 5match consécutif sans concéder de but. Ce choc s'annonce très serré entre deux formations assez proches et qui ont très peu perdu ces derniers temps (0 défaites depuis 7 matchs pour Sochaux, 0 défaites depuis 5 matchs pour le Paris FC), et qui pourraient en conséquence se quitter dos à dos.