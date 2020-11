Pronostic Sochaux Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux - Niort : Lionceaux et Chamois dos à dos

Le FC Sochaux réalise un début de saison intéressant avec une 6place au classement et 14 points pris en 9 matchs. Les sochaliens se montrent très solides et n'ont perdu qu'une seule rencontre face à Amiens (0-2) lors de leur dernier match à Bonal. Les hommes d'Omar Daf ont partagé les points à 5 reprises lors des 9 premières journées, ce qui en fait les rois des matchs nuls en Ligue 2. Le club sochalien rencontre des difficultés depuis quelques rencontres puisqu'elle n'a remporté qu'une seule victoire lors des 7 dernières journées. De plus, les Lionceaux n'ont pas marqué lors des trois dernières rencontres.

De son côté, Niort avait très bien débuté ce nouvel exercice. Les Chamois, proches d'être relégués l'an passé, sont restés invaincus lors des 5 premières rencontres. Un peu moins bien ces derniers temps, les Niortais ont perdu lors des deux derniers déplacements face à Châteauroux et surtout contre le promu palois. Dans le Béarn, les Chamois ont subi une lourde défaite (4-1). La semaine passée, leur match face à Grenoble a été reporté car l'équipe iséroise a été touchée par plusieurs cas de Covid. Pour cette rencontre entre deux équipes assez proches, un Sochaux solide mais qui ne gagne plus et un Niort moins bien à l'extérieur, on pourrait voir un match nul dont la belle cote est à tenter avec le remboursement en Cash de chez Winamax.