Pronostic Sochaux Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se heurte à Niort

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 11journée de Ligue 2, Sochaux, 2, reçoit Niort, 8. Intéressante l’an passé, la formation doubiste réalise également une très bonne entame de championnat. En effet, après 10 journées, les hommes d’Omar Daf se retrouvent à seulement 3 points du leader toulousain. Seulement battu à deux reprises par le Havre (5) et Ajaccio (4) cette saison, Sochaux se montre très solide avec la 2meilleure défense du championnat. Le week-end dernier, les Sochaliens recevaient une équipe d’Auxerre qui joue également les premiers rôles. Incapables de se départager, les deux équipes se sont neutralisés (0-0). A domicile, Sochaux se montre solide malgré le revers concédé face au Havre, dans un match disputé à Dijon, car la pelouse de Bonal était en travaux.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En grande difficulté ces deux dernières saisons, Niort est passé à deux doigts de descendre dans le championnat National. Sauvés grâce à une différence de buts favorable lors de la saison 2019-20 et lors des barrages du dernier exercice, les Chamois sont nettement mieux partis cette saison. En effet, les hommes de Sébastien Desabre sont en 8position mais aussi sur un bon passage de 3 matchs sans défaite avec deux succès et un nul. Auteur de 15 buts la saison passée, Sissoko a récemment retrouvé le groupe et a inscrit son 1but le week-end dernier lors de la large victoire face au Paris FC. A l’orée de s’affronter, Sochaliens et Niortais sont en grande forme, et à l’image du week-end dernier face à Auxerre, le club sochalien pourrait partager les points avec les Chamois. Une grosse cote qui peut se tenter.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux - Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !