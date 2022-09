Pronostic Sochaux Nîmes : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Sochaux "so good" face à Nîmes

Avec le départ d'Omar Daf à Dijon à l'intersaison, les suiveurs de la Ligue 2 s'interrogeaient sur les ambitions sochaliennes pour ce nouvel exercice. Ces doutes se sont accentués suite au départ catastrophique des Lionceaux dans cette nouvelle saison. En effet, la formation sochalienne avait signé un match nul contre le Paris FC avant de s'incliner contre Grenoble et Amiens. Depuis sa défaite en Picardie, le club sochalien enchaîne les excellentes prestations et vient même de remporter 5 victoires consécutives. Cette excellente série lui a permis de prendre les commandes de la Ligue 2. Lors de ce bon passage, la formation sochalienne a certes battu des équipes à sa portée mais a également dominé des adversaires directs pour la montée, et notamment Guingamp (1-2). Le week-end dernier, les Sochaliens retrouvaient leur ancien coach Omar Daf, auquel ils n'ont pas fait de cadeau en s'imposant à Dijon (0-2), autre prétendant à la montée.

En face, Nîmes a assuré l'essentiel la saison passée en se maintenant en Ligue 2. Actuellement, le club gardois occupe la 14place du classement avec une seule unité d'avance sur la relégation. Les Crocos manquent de constance dans leurs performances comme le montre leur bilan (2 victoires, 2 nuls et 4 défaites). Depuis l'entame du championnat, le Nîmes Olympique a remporté ses deux succès aux Costières mais souffre en déplacement où il s'est toujours incliné sauf à Saint-Etienne (1-1). Le week-end passé, les protégés d'Usai ont dû se contenter d'un autre nul sur leur pelouse face à Bastia (0-0). Sur une excellente dynamique, Sochaux devrait enchaîner à domicile une 6victoire de rang face à Nîmes.