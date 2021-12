Pronostic Sochaux Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Sochaux - Nantes : Les Canaris poursuivent leur envol face aux Lionceaux

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Sochaux Nantes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’an passé à pareille époque, le FC Sochaux avait réalisé un exploit en Coupe de France en sortant une formation de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne. Les hommes d’Omar Daf espèrent rééditer ce type de performance face à Nantes. Aux portes des playoffs l’an passé, Sochaux est actuellement dans le bon wagon avec la 5place du classement. De plus, les Sochaliens n’accusent que trois points de retard sur l’AC Ajaccio, leader du championnat. Moins bien ces dernières semaines, Sochaux s’était notamment incliné face à Nîmes et surtout sur la pelouse de Toulouse (4-1). Les Doubistes ont ensuite retrouvé les joies de la victoire face à Pau il y a 15 jours (2-1) avant de concéder le nul en Corse face au promu bastiais le week-end dernier (2-2). Aldo Kalulu est actuellement le meilleur buteur de la formation doubiste. Lors des tours précédents, les Lionceaux se sont imposés contre Bresse Jura (1-3) et Montchat Lyon (0-3).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes a connu une saison dernière éprouvante à lutter pour son maintien. Arrivé en cours de saison, Antoine Kombouaré a permis aux Canaris de remonter au classement malgré une première partie de saison catastrophique. En effet, les Nantais s’étaient sauvés lors des barrages face à Toulouse. Sur la lancée de leur maintien, les Nantais se montrent nettement plus séduisants lors de ce nouvel exercice. Après avoir décroché la victoire dans le derby face à Lorient (0-1) grâce à une très belle réalisation de Cyprien, Nantes a réalisé une performance exceptionnelle face à Lens le week-end dernier. Menés de 2 buts, les Canaris ont renversé le match en seconde période grâce au trio Blas, Simon et Kolo Muani qui a dynamité la défense des Sang et Or (score final 3-2). En confiance suite à cette prestation et 10de Ligue 1, Nantes devrait décrocher sa qualification sur la pelouse de Bonal face à Sochaux.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !