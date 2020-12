Pronostic Sochaux Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Nancy !

Dans le cadre de la 14journée de Ligue 2, Sochaux affronte Nancy. Les Lionceaux sont calés en milieu de tableau avec 18 points, 7 unités d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que Nancy. Bien parti lors du début de saison, Sochaux a ensuite connu un passage compliqué avec 3 défaites face à Amiens, Niort et Châteauroux, pour un nul à Guingamp. Les hommes d’Omar Daf se sont ressaisis lors de leur dernier match à Bonal en surclassant Le Havre (4-0). Le buteur local, Gaetan Weissbeck, en a profité pour inscrire sa 7réalisation de la saison. En milieu de semaine, les Sochaliens ont confirmé leur retour en forme en tenant tête au leader parisien à Charléty (0-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nancy vit un exercice compliqué et se retrouve déjà dans la zone de relégation. Les hommes de Jean-Louis Garcia comptent 11 points après 12 journées disputées. Première formation relégable, Nancy a un match en retard à disputer, mais face à une formation troyenne luttant pour la montée. Les Nancéens avaient profité de la réception en octobre et début novembre de deux équipes du bas de tableau, Dunkerque et Châteauroux, pour empocher deux victoires précieuses dans l’optique du maintien. Depuis le succès face à la Berrichonne, les Lorrains ont perdu leurs 4 derniers matchs face à des formations luttant pour la montée, Caen, Grenoble, Clermont et Toulouse. Pour ce match, une formation sochalienne en confiance devrait s’imposer face à des Nancéens dans le dur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Sochaux - Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !