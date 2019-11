Pronostic Sochaux Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux creuse l’écart face au Havre

Cette rencontre entre Sochaux et le Havre pourrait être un des matchs clés de la saison pour ces deux équipes. En effet, Sochaux occupe actuellement le dernier strapontin pour les barrages et possède 3 points d'avance sur son poursuivant Guingamp. Le Havre fait également partie des équipes à 19 points chassant les Lionceaux. Les hommes d'Omar Daf possèdent le meilleur bilan de L2 à domicile et vont tout faire pour s'imposer face au Havre afin de prendre 6 points d'avance sur un adversaire direct. Les Sochaliens ont connu un coup d'arrêt face au co-leader Ajaccio il y a 15 jours mais se sont rattrapés à Niort (2-0) le week-end dernier.

En face, Le Havre est l'une des déceptions de la saison. Les Normands ont été pendant plusieurs journées sur le podium avant de régresser semaine après semaine. Les hommes de Le Guen sont sur une série de 7 matchs sans victoire. Etincelant en début de saison, Tino Kadewere a été nettement moins performant lors des dernières journées. Contre Nancy (match nul 1-1), l'attaquant zimbabwéen a marqué un but (sur penalty) mais en avait raté un quelques minutes auparavant. Pour cette affiche importante dans la lutte pour les barrages, Sochaux, très solide à domicile semble en mesure de s'imposer face à des Havrais décevants.