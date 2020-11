Pronostic Sochaux Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux – Le Havre : des buts de chaque côté

L'opposition entre Sochaux et Le Havre met aux prises deux formations qui avaient plutôt bien lancé leur saison, mais qui souffrent lors des dernières journées. Le club du Doubs a enchainé 8 matchs sans la moindre défaite au départ de la saison. Depuis, le club sochalien n'a pas remporté la moindre rencontre et reste sur 3 défaites lors des 4 dernières journées. Battu à Amiens, Sochaux s'est ensuite incliné à domicile face à Niort dans une rencontre riche en buts (3-4). Le week-end dernier, les Lionceaux se sont inclinés à Châteauroux face à une Berrichonne qui lutte pour le maintien (2-1) dans une autre rencontre qui a vu les filets trembler des deux côtés. La formation doubiste est redescendue en 12position avec 14 points. De son côté, Le Havre était au lancement de la saison un des prétendants pour la montée. Mais le club normand se montre décevant et occupe une 10place, loin de ses objectifs initiaux. Irrégulière depuis le début de saison, l'équipe de Paul le Guen avait parfaitement profité des 2 affrontements consécutifs face aux deux promus pour se relancer avec des victoires difficiles face à Dunkerque (0-1) et Pau (1-0). Cependant, lors des deux dernières journées, les Normands se sont inclinés face à deux formations qui jouent la montée, Grenoble (2-1) et Caen (1-2). Pour cette rencontre, on devrait assister à une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté comme lors des deux dernirs matchs de ces 2 équipes.