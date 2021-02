Pronostic Sochaux Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Guingamp

Après un mois de janvier compliqué, Sochaux s'est parfaitement ressaisi lors des dernières rencontres. Les Doubistes ont d'abord signé une très belle performance en Coupe de France en sortant un club de l'élite, l'AS Saint-Etienne (1-0). Pas vernis par le tirage, les Sochaliens se déplaceront à Lyon en 16de finale. En Ligue 2, les hommes d'Omar Daf se sont réveillés à la mi-temps face à Chambly pour décrocher un beau succès (1-4). Depuis ce succès, les partenaires de Florentin Pogba enchainent les victoires puisqu'ils viennent successivement de dominer Valenciennes (2-0) et Amiens (0-1). Grâce à cet excellent passage, le club sochalien s'est replacé en 7position avec 6 points de retard sur le dernier qualifié pour les play-offs. En pleine confiance actuellement, Sochaux va tenter de recoller au top 5 et doit pour cela s'imposer face à Guingamp. Annoncé comme un candidat potentiel aux play-offs, l'En Avant Guingamp doit lutter pour son maintien en Ligue 2. Les Bretons sont en 17position avec 2 points d'avance sur le premier relégable. De plus, l'En Avant a remporté un seul match lors des 18 dernières journées, et cela contre Châteauroux, bon dernier du classement. Les Guingampais n'y arrivent pas et ont de nouveau partagé les points le week-end dernier face à Caen (2-2). Le club breton reste sur trois matchs nuls et est à la peine à l'orée d'affronter une équipe sochalienne déterminée à se relancer dans la course aux play-offs. En pleine réussite et à domicile, Sochaux devrait s'imposer à domicile et enfoncer une équipe de Guingamp qui doute toujours malgré les différents changements d'entraîneur.