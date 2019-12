Pronostic Sochaux Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un match fermé entre Sochaux et Grenoble !

Barragiste pendant quelques journées, Sochaux est aujourd'hui 6à 2 points du Havre qui occupe le dernier strapontin pour les barrages. Les Lionceaux sont sur une série de 3 matchs sans victoire : défaites contre Lens et Troyes, nul contre Châteauroux. Habituellement solide à Bonal, Sochaux s'est récemment fait surprendre par Ajaccio (0-2) et Troyes (0-1), deux formations dans les 5 premiers du classement. Les hommes de Daf n'ont plus gagné en Ligue 2 depuis la réception du Havre le 02 novembre. Les Sochaliens n'ont marqué qu'un seul but sur les 3 dernières journées.

De son côté, Grenoble se distingue en accumulant les matchs nuls. Les joueurs de l'Isère ont partagé les points lors de 10 des 17 journées disputées. Onzième de Ligue 2, Grenoble compte 22 points à seulement 4 unités de Sochaux. Les Grenoblois sont solides défensivement (seulement 15 buts encaissés en 17 journées) mais marquent peu (seulement 16 buts marqués). Pour ce duel, nous voyons une rencontre fermée avec peu de buts et partons sur le pari "Moins de 2,5 buts" qui est passé lors de 6 des 7 dernières journées pour Sochaux et lors de 10 des 11 dernières journées pour Grenoble.