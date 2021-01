Pronostic Sochaux Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont confirme à Sochaux

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Sochaux Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Calé dans le ventre mou du classement la saison dernière, Sochaux est toujours dans le coup pour les barrages lors de ce nouvel exercice. Les Lionceaux sont actuellement en 7position avec en ligne de mire le top 5. La bande à Omar Daf compte tout de même 5 points de retard sur le dernier barragiste. Au regard de sa forme actuelle, Sochaux semble en mesure de pouvoir combler ce retard. En effet, depuis le début de saison, le club doubiste a seulement connu un passage à vide entre la 8et la 11journée, avec trois défaites. Depuis fin novembre, Sochaux est invaincu et a remporté ses deux dernières rencontres face à Caen (1-4) et Dunkerque (1-0). Gaëtan Weissbeck, le meilleur buteur local, a de nouveau offert la victoire à son équipe contre le club dunkerquois en milieu de semaine.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont a réalisé une excellente saison dernière mais a été stoppé dans son élan par l’arrêt des compétitions. Les hommes de Gastien ont conservé cette dynamique lors de ce nouvel exercice. En effet, les Auvergnats pointent à la 4place du classement avec seulement 4 points de retard sur le leader. Les Clermontois viennent de réaliser d’excellents résultats lors des dernières journées avec des succès importants obtenus face à des adversaires directs, le Paris FC (3-2) et contre Grenoble, alors leader, en milieu de semaine (3-0). Le Clermont Foot a réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison face aux Isérois et souhaitent continuer sur cette voie à Sochaux. Meilleure défense de Ligue 2, l’équipe auvergnate dispose des arguments pour réaliser une belle opération dans le Doubs.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Clermont encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !