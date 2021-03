Pronostic Sochaux Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Châteauroux

Avec 5 points de retard sur le Paris FC 5, Sochaux est toujours dans le coup pour la course aux play-offs. De plus, les Lionceaux pourraient effectuer une très bonne opération ce week-end car ils affrontent la lanterne rouge tandis que le club francilien se déplace en Bourgogne face à Auxerre pour une confrontation directe entre candidats aux barrages d'accession à la Ligue 1. Excellents depuis début février, les Sochaliens viennent de signer 4 victoires et un nul lors des 5 dernières journées de Ligue 2. Pour leur dernière sortie en championnat, les hommes d'Omar Daf ont facilement battu les chamois niortais (1-3). En revanche, Sochaux a vu son parcours en Coupe de France être logiquement stoppé par l'Olympique Lyonnais le week-end dernier (5-2), malgré une belle résistance. De son côté, la Berrichonne de Châteauroux a un pied en National. En effet, le club du Berry compte 9 points de retard sur le premier non relégable, Pau. De plus, les Castelroussins sont dans une spirale négative avec un bilan d'une seule victoire, trois nuls et de 12 défaites lors des 16 dernières journées de championnat. Cette semaine, Michel Denisot, ancien de la maison, a été nommé président tandis que Marco Simone est devenu le nouveau coach. L'Italien sort de plusieurs expériences décevantes en Afrique du Nord et en Asie, et se voit confier une mission quasi-impossible, sauver la Berrichonne. Lors des deux dernières journées, Châteauroux s'est incliné face à deux adversaires directs pour le maintien, Nancy (1-4) et Pau (1-0). En grande difficulté, la Berrichonne devrait une fois s'incliner face à une formation sochalienne qui vise les play-offs.