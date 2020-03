Pronostic Sochaux Chambly : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux et Chambly dos à dos

Dans le cadre de la 29journée de Ligue 2, Sochaux reçoit Chambly. Les deux formations sont calées dans le milieu de tableau et sont séparées d'un point. Sochaux avait parfaitement lancé sa saison, malgré les problèmes administratifs de l'été. Mais depuis début novembre, les Lionceaux n'ont remporté qu'une seule rencontre face au Mans, avant-dernier de Ligue 2. Les Sochaliens se sont inclinés le week-end dernier en Auvergne face à une équipe de Clermont en grande forme (2-0). Les hommes d'Omar Daf ont cependant posé des problèmes aux joueurs de Gastien. Avant ce revers, Sochaux avait enchaîné deux nuls face à Guingamp et Rodez. En face, Chambly est en train de réussir sa mission maintien. L'équipe de Bruno Luzi est sur une bonne dynamique depuis mi-décembre. Le promu n'a perdu que deux rencontres, à domicile face à Caen et Chambly. En déplacement, les Camblysiens ont perdu un seul match lors de ses 7 derniers déplacement. Pour leur dernière sortie, la bande à Luzi a réussi l'exploit de s'imposer au Moustoir face au leader lorientais (1-2). Entre deux formations assez proches et qui perdent peu en ce moment (1 défaite pour Sochaux les 3 dernières journées et 0 défaite sur les 4 dernières journées pour Chambly), ces deux équipes pourraient signer un match nul, et prendre un point satisfaisant pour leur maintien.