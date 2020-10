Pronostic Sochaux Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un 4e nul de rang pour Sochaux face à Chambly !

Après 5 journées de Ligue 1, Sochaux est toujours invaincu. Les Lionceaux réalisent un début de saison intéressant, au cours duquel ils se sont imposés face à Auxerre (0-2) et Troyes (2-1). Ensuite, les Sochaliens ont été tenus en échec face à Toulouse (0-0), Rodez (2-2) et Ajaccio (1-1). Les hommes d'Omar Daf occupent la 5place du classement avec 9 points. Les Sochaliens espèrent repartir de l'avant lors de la réception de Chambly. A domicile, le club du Doubs s'est montré offensif avec 4 buts inscrits en 2 rencontres, mais aussi friables défensivement avec 3 buts concédés. En face, Chambly vise de nouveau le maintien cette saison. Les hommes de Bruno Luzi sont arrivés à leurs fins lors de l'exercice précédent grâce à un excellent début de saison. Pour ce nouvel exercice, les Camblysiens rencontrent plus de difficultés. Lors des 4 premières journées, la bande à Luzi a alterné entre défaites à domicile face à Grenoble et le Paris FC, pour des nuls en déplacement contre Niort et Caen. Lors de la dernière journée, Chambly, malgré une infériorité numérique dès les premières minutes de la rencontre, a enfin décroché sa première victoire face à Châteauroux (2-1). Le capitaine Thibault Jaques a une nouvelle fois montré l'exemple et a permis à son équipe de revenir au score. Comme lors des 3 derniers matchs de Sochaux, les deux équipes pourraient se quitter sur un match nul.