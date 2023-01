Pronostic Sochaux Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se relance contre Caen

Si Le Havre a pris ses distances en haut de la Ligue 2, pas moins de 6 équipes se trouvent dans un intervalle de 5 points entre la 2place et la 7e. Parmi elles, on retrouve le FC Sochaux qui occupe la 3place à 2 unités des Girondins de Bordeaux. Après avoir connu un départ poussif, le club sochalien s'est bien repris en réalisant une très bonne série de résultats. La bande à Olivier Guéguan connaît cependant depuis plusieurs semaines un coup de moins bien comme le confirme le bilan des 7 dernières journées avec seulement 2 victoires obtenues, 2 nuls et 3 défaites. Pour la reprise des compétitions, Sochaux a débuté par une victoire face à Rodez (1-0) avant de s'incliner lors des 2 dernières journées face aux deux premiers, Bordeaux et le Havre. Lors de ces deux rencontres, les Doubistes n'ont pas démérité mais sont tombés sur des formations avec plus de réussite. En face, le stade Malherbe de Caen avait très bien lancé cet exercice. Cependant, depuis quelques semaines, les Normands ronronnent. En effet, les Caennais ont accumulé de nombreux matchs nuls avec pas moins de 4 lors des 5 dernières journées, face à Valenciennes, Annecy, St Etienne et Bordeaux. En milieu de semaine dernière, les Normands ont réalisé une très bonne partie pour revenir dans leur match face aux Girondins. Menés de 2 buts à la pause, les Caennais ont profité de l'expulsion de Michelin mais aussi de l'entrée en jeu de Court, décisif sur les 2 buts de son équipe (2-2). Ce dernier a ensuite été expulsé et sera donc absent lors de ce match à Sochaux. Si ce match est joué une semaine plus tard que le reste de la journée, c'est parce que les Normands ont appris une nouvelle dramatique avec le décès de la femme de leur entraîneur Stéphane Moulin. Face à des Caennais sans doute bouleversés et très fort à domicile (7 victoires et 1 nul sur ses 8 dernières réceptions), Sochaux pourrait l'emporter.