Pronostic Sochaux Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Caen

Septième de Ligue 2 à 4 journées de la fin, Sochaux compte 8 points de retard sur la place de dernier barragiste d’accession. Les Lionceaux ont donc très peu d’espoir d’accrocher l’un des derniers accessits pour les playoffs. Les derniers résultats avec deux défaites face à Grenoble et le Paris FC, pour des nuls contre Nancy et Pau, ont certainement entériné les dernières ambitions doubistes. Dans le ventre mou du championnat, la bande à Omar Daf va tenter de s'offrir un dernier baroud d'honneur et pourquoi pas profiter de défaillances devant.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Malherbe de Caen ne s’attendait pas à vivre une saison comme celle-là. En effet, les Normands sont passées de potentiel candidat à la montée, à devoir lutter pour leur maintien. A l’heure actuelle, les Caennais occupent la 17place du classement avec un seul point d’avance sur le 18, Dunkerque. En milieu de semaine, le stade Malherbe de Caen a manqué une belle opportunité de prendre de l’avance sur la zone de relégation en partageant les points à domicile avec Dunkerque (1-1). Auparavant, les hommes de Vandeputte avaient enchaîné deux défaites à l'extérieur, à Grenoble (3-1) et à Troyes (1-0). A domicile, les Lionceaux semblent les plus en mesure de s’imposer et d’enfoncer Caen, dans le dur et qui reste sur 3 défaites et 1 nul en déplacement.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Caen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !