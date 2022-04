Pronostic Sochaux Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enchaîne face à Bastia

En s'imposant à Pau (0-1) le week-end dernier, Sochaux a réalisé la bonne affaire dans le haut de tableau puisque dans le même temps, Ajaccio, Auxerre et le Paris FC ont tous laissé des points en route. Les Sochaliens se trouvent désormais en 4position avec 4 points de retard sur la 2place occupée actuellement par le club corse. Sur une excellente dynamique de 7 rencontres sans la moindre défaite, la formation sochalienne espère doubler tout le monde dans cette dernière ligne droite pour devenir le dauphin de Toulouse et monter directement en L1. L'équipe d'Omar Daf s'est montré régulière tout au long de cet exercice et s'appuie sur un groupe qui allie l'expérience d'un Florentin Pogba à la jeunesse de Virginius. Sochaux finit fort puisqu'il a gagné 5 de ses 6 derniers matchs pour 1 nul face aux leaders Toulousains.

De son côté, le Sporting Bastia a également signé un joli coup lors de la dernière journée en dominant le Paris FC (2-1) à Furiani. Cette victoire assure au club corse de rester en Ligue 2, ce dernier étant désormais 12avec 9 points d'avance sur Rodez qui est le premier relégable. Les hommes de Régis Brouard ont réalisé une seconde partie de saison très intéressante, qui leur a permis de s'extirper de la zone de relégation et de se maintenir. Moins à l'aise à l'extérieur qu'à Furiani où elle n'a perdu qu'un match, la formation bastiaise devrait finir en roue libre. A domicile, Sochaux qui est en grande forme et qui cherche à revenir dans le coup pour décrocher la 2place du classement, pourrait s'imposer.