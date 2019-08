Pronostic Sochaux Auxerre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Duel fermé entre Sochaux et Auxerre

Menacé de rétrogradation administrative, le FC Sochaux a connu un été agité. Le club du Doubs a vendu plusieurs joueurs pour pouvoir conserver sa place en L2. Le FCSM a néanmoins réalisé un début de saison correct avec deux matchs nuls. Pour leur premier match à domicile, les Sochaliens ont accroché Caen (0-0), avant de prendre un bon point au Paris FC (1-1). L'équipe d'Omar Daf a disputé depuis le début de l'été 5 rencontres (dont 2 officielles) qui se sont toutes terminées avec moins de 3 buts.

Ce vendredi, Sochaux affronte l'AJ Auxerre, désormais entraînée par Jean-Marc Furlan. Le nouveau coach a vu son équipe s'incliner chez le promu Rodez lors de la première journée (0-2) avant de s'imposer à domicile face à un autre promu le Mans (2-0). Sorti du banc, Merdji a libéré ses coéquipiers en fin de match avec un doublé. Pour ce déplacement, les Auxerrois vont vouloir être plus solides qu'ils ne l'ont été lors de leur premier match à l'extérieur où ils ont encaissé deux buts rapidement. Entre deux équipes qui ont des soucis offensifs, un match serré et peu spectaculaire est possible. Le pari "Moins de 2,5 but dans le match" est passé lors des 2 premières journées pour ces 2 équipes.