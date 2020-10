Pronostic Sochaux Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Sochaux - Amiens verrouillé

En clôture de la 8journée de Ligue 2, Sochaux accueille Amiens. Les Sochaliens ont terminé la saison dernière dans le ventre mou du championnat. Pour ce nouvel exercice, les Lionceaux se comportent bien et occupaient la 3e place du classement avant les matchs de samedi. Sochaux est actuellement la seule formation de Ligue 2 à être toujours invaincue, avec 3 victoires et 4 nuls, grâce notamment à une belle solidité défensive (seulement 6 buts encaissés) Pour leur dernière réception à Bonal, les Sochaliens s'étaient imposés face à Chambly avant d'aller chercher un bon nul chez une formation de Valenciennes très forte à domicile.
De son côté, Amiens a été relégué de Ligue 1 suite à l'arrêt de la saison. Les Picards ont connu un été mouvementé avec le départ de plusieurs joueurs importants comme Monconduit, Guirassy et plus récemment Konaté. De plus, suite aux mauvais résultats, le club picard s'est séparé de Luka Elsner et a nommé l'ancien entraîneur havrais Oswald Tanchot pour lui succéder. Le week-end dernier, les Amiénois ont repris espoir en signant leur deuxième victoire de la saison face à Grenoble (1-0). Amiens occupait avant le début de la journée la 16place avec seulement 3 points d'avance sur Chambly, premier relégable. Pour cette rencontre, on devrait voir un match avec moins de 3 buts dans la rencontre, pari qui est passé lors de 6 des 7 matchs disputés par Amiens.