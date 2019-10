Pronostic Sochaux Ajaccio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux confirme face à Ajaccio !

Le grosse affiche de ce vendredi soir en Ligue 2 met aux prises le troisième, Sochaux, au cinquième, l’AC Ajaccio. Les Sochaliens sont la belle surprise de ce début de saison. Après avoir été tout proches d’être rétrogradés sportivement en 2018-2019, puis administrativement lors de l’intersaison, les hommes d’Omar Daf sont actuellement en course pour la montée en L1. Les Lionceaux restent sur 5 matchs sans défaite et s’appuient sur leur solidité défensive pour accrocher des résultats. Les Sochaliens possèdent en effet la meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 5 buts encaissés en 11 journées. A Bonal, Sochaux est toujours invaincu et se montre très costaud (en 6 matchs joués, ils n’ont encaissé qu’un seul but par le Guingampais Gomis).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Ajaccio a lui vécu une saison passée galère, terminée juste au-delà de la zone de relégation. Décidés à ne pas revivre un tel scénario, les Corses ont réalisé un excellent départ qui les place en 5e position. Les hommes de Pantaloni ont tout de même perdu 2 de leurs 4 derniers matchs joués à l'extérieur. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs à Bonal, Sochaux sur sa forme actuelle et sa solidité à la maison semble le favori logique de cette rencontre.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Ajaccio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !