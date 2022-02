Pronostic Sochaux Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux confirme face à Ajaccio

La 25journée de Ligue 2 nous offre une affiche entre candidats à la Ligue 1 avec l'opposition entre Sochaux et l'AC Ajaccio. Les deux formations font actuellement partie des équipes qualifiées pour les playoffs. Le club doubiste réalise une très belle saison sur la lancée de ce qu'il avait accompli l'an passé, terminant aux portes des playoffs. Les hommes d'Omar Daf avaient connu un passage délicat courant novembre mais se sont bien repris. Depuis le début de l'année 2022, le FC Sochaux se montre très régulier puisqu'il est invaincu avec des succès sur le Havre (0-1), Caen (3-2) et contre Grenoble (1-3), pour des nuls face à Dunkerque (0-0) et Amiens (1-1). Ce bon passage a permis aux Sochaliens de revenir à 3 points de la 2place, mais aussi d'accentuer son avance sur Le Havre, sixième. En face, Ajaccio est la formation du Top 5 la moins en forme du moment. Très bons lors de la première partie de saison, les Corses restent sur 4 matchs sans le moindre succès. En effet, l'ACA a fait match nul contre un Auxerre pas non plus au mieux (0-0) te s'est incliné contre Caen (2-0), le Paris FC (2-0) et Guingamp (1-0). Ces résultats reflètent les difficultés offensives du club corse depuis l'entame de la saison, qui possède l'une des plus mauvaises attaques de la L2. L'arrivée en prêt du Stéphanois Krasso cet hiver n'a pour l'instant pas débloqué la situation. En revanche, Ajaccio reste de loin la meilleure défense avec seulement 13 buts encaissés en 24 rencontres. Pour cette affiche disputé à domicile, Sochaux devrait confirmer sa bonne forme et conserver au moins son avance sur Ajaccio.